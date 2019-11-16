Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже в декабре

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Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся в Париже 9 декабря. Они вновь попытаются договориться об урегулировании конфликта на Донбассе, передает
На встрече также будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Отмечается, что для украинского президента Владимира Зеленского, это будет первая личная встреча и переговоры с Владимиром Путиным в таком формате.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.