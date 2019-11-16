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12:32, 16 ноября 2019 297
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Пьяный рязанец из-за тещи поссорился с женой и едва не задушил ее

Пьяный рязанец из-за тещи поссорился с женой и едва не задушил ее

Фото: Pixabay.com

Пьяный житель Клепиковского раойна поссорился с женой из-за тещи и едва не задушил жену. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Живущий у родителей в Туме мужчина приехал к супруге в деревню Уткино. Пара устроила застолье с алкоголем. Женщина предложила мужу переехать к ней, а тот отказался из-за «натянутых отношений с ее матерью». Супруги поссорились.

«В какой-то момент нетрезвый мужчина не сдержал раздражения от испорченного вечера и набросился на супругу с угрозами задушить ее, если она не замолчит», — рассказали в пресс-службе.

Женщина обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.


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