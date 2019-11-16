Пьяный рязанец из-за тещи поссорился с женой и едва не задушил ее

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Фото: Pixabay.com
Пьяный житель Клепиковского раойна поссорился с женой из-за тещи и едва не задушил жену. Об этом
Живущий у родителей в Туме мужчина приехал к супруге в деревню Уткино. Пара устроила застолье с алкоголем. Женщина предложила мужу переехать к ней, а тот отказался из-за «натянутых отношений с ее матерью». Супруги поссорились.
«В какой-то момент нетрезвый мужчина не сдержал раздражения от испорченного вечера и набросился на супругу с угрозами задушить ее, если она не замолчит», — рассказали в пресс-службе.
Женщина обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет принудительных работ или до двух лет тюрьмы.
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