Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:26, 16 ноября 2019 297
 0    0

На улицу Почтовую вернули вывеску «Рязань»

На улицу Почтовую вернули вывеску «Рязань»

На улицу Почтовую вернули вывеску «Рязань». Ее сняли во вторник, 12 ноября.

Вывеску демонтировали для ремонта. Некоторые лампочки на ней не горели из-за сломавшихся блоков питания.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 4 080
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 206
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 643
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 2 021
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 414
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум