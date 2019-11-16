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В субботу, 16 ноября, на окраине Рязани «девятка» врезалась в бензовоз. Видео с места аварии опубликовали в группе «
По словам очевидца, ДТП произошло после развязки на Михайловском шоссе.
Подробности уточняются.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.