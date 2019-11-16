Командующий ВДВ рассказал о знаменитых выпускниках рязанского десантного училища

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Командующий ВДВ Андрей Сердюков рассказал о знаменитых выпускниках десантного училища имени Маргелова. По его словам, трое из них возглавляют иностранные государства, передает
Как отметил Сердюков, среди выпускников — 135 Героев Советского Союза и России.
Сейчас в училище готовят более 2 500 курсантов из России и около 300 курсантов из 26 стран. В этом году в РГВВДКУ поступили 632 человека.
Напомним, в субботу, 16 ноября, десантное училище
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