Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:09, 16 ноября 2019 286
 0    0

Клепиковские чиновники ответили на жалобы «о трех фонарях на всю деревню»

Клепиковские чиновники ответили на жалобы «о трех фонарях на всю деревню»

Клепиковские чиновники ответили на жалобы жителей Макеева «о трех фонарях на всю деревню». По их словам, на большее количество фонарей в бюджете администрации Екшурского сельского поселения нет денег.

В пятницу, 15 ноября, пользователь «ВКонтакте» Сергей Чубанов на странице рязанского губернатора пожаловался на «ужасное освещение».

«Всего 3 фонаря на всю деревню. Жителей с детьми много, и землю многодетным там выделяют. А вечером темнотища, не погуляешь», — возмутился мужчина.

Через несколько часов ему ответила администрация Клепиковского района.

«Освещение по деревне функционирует в количестве, соответствующем финансовым возможностям бюджета, — написали чиновники. — Изначально места для установки фонарей определялись при проведении схода граждан. В первую очередь фонари размещали у социально-значимых объектов и в наиболее заселенных местах».

В администрации уточнили, что фонари могут появиться «при дополнительной финансовой возможности».

Фото Сергея Чубанова


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 4 080
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 206
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 643
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 2 021
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 414
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум