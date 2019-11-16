Клепиковские чиновники ответили на жалобы «о трех фонарях на всю деревню»

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Клепиковские чиновники ответили на жалобы жителей Макеева «о трех фонарях на всю деревню». По их словам, на большее количество фонарей в бюджете администрации Екшурского сельского поселения нет денег.
В пятницу, 15 ноября, пользователь «ВКонтакте» Сергей Чубанов на
«Всего 3 фонаря на всю деревню. Жителей с детьми много, и землю многодетным там выделяют. А вечером темнотища, не погуляешь», — возмутился мужчина.
Через несколько часов ему ответила администрация Клепиковского района.
«Освещение по деревне функционирует в количестве, соответствующем финансовым возможностям бюджета, — написали чиновники. — Изначально места для установки фонарей определялись при проведении схода граждан. В первую очередь фонари размещали у социально-значимых объектов и в наиболее заселенных местах».
В администрации уточнили, что фонари могут появиться «при дополнительной финансовой возможности».
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