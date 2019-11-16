«Единая Россия» проверила реализацию нацпроектов в Рязанской области. Единороссы проконтролировали ход работ по четырем нацпроектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Демография», «Малое и среднее предпринимательство», сообщил сайт партии.

Руководитель мониторинговой группы, депутат Госдумы Денис Москвин отметил, что нужно размещать больше информации о нацпроектах на сайтах ответственных министерств и ведомств.

Капитальный ремонт автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» оценил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Владимир Афонский. Он осмотрел участки автодороги Чернобаево — Истье — автодорога М-5 «Урал» и автодороги Акулово — Старожилово — Пронск в Старожиловском районе, а также объекты в Рязани.

Соблюдение сроков и качество проведенных работ на объектах по национальному проекту «Жилье и городская среда» проверили член Совета Федерации Игорь Морозов, депутаты Госдумы Денис Москвин и Александр Авдеев, заместитель руководителя ЦИК Максим Руднев. Члены мониторинговой группы посетили парк «Поляна Веры» в Рязанском районе, сквер имени Скобелева и дворовую территорию в областном центре. Как отметил Москвин, программа формирования комфортной городской среды — это аккумулированные наказы, полученные в ходе федеральной избирательной кампании 2016 года.

Члены фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб, Анна Кувычко и депутат Госдумы Елена Митина проинспектировали несколько объектов в рамках проекта «Образование». Так, в пионерской школе Рыбновского района провели капитальный ремонт. В детском саду №3 «Светлячок» сделали пристроку, там появилось около 30 мест для детей в возрасте до трех лет. Также пристройку возвели в детском саду №146, там организовали еще 80 дополнительных мест.

В областном центре парламентарии посетили площадку, где стоят школу на 1 100 мест. Ее планируют открыть в следующем году.

Бессараб положительно оценила результаты региона по реализации национального проекта «Демография». Она подчеркнула, что на всех объектах установили информационные таблички. Также парламентарий отметила новые формы работы в сфере занятости населения и призвала региональные власти включиться в реализацию закона о самозанятых.

Кувычко отметила, что проблему нехватки мест в детских садах в регионе решают за счет строительства пристроек к существующим образовательным учреждениям. Также, по ее словам, Рязанская область входит в число регионов, где вопрос капитального ремонта школьных спортивных залов закроют в ближайшее время.

С деятельностью рязанских ведущих предприятий познакомились руководитель аппарата комитета Совета Федерации по экономической политике Лариса Чухина и вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. Они посетили ООО «ТТМ-Центр», которое является крупнейшим производителем крупнотоннажных полуприцепов и изотермических автомобильных фургонов, ООО «Вулкан» — одно из ведущих предприятий по производству теплового оборудования, центр «Мой бизнес». Также мониторинговая группа узнала о новых формах работы регионального Центра занятости населения и побывала в музее истории рязанского леденца. На встрече в ПАО «Приовнешторгбанк» обсудили вопросы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что по всем направлениям ведется ответственная работа единой командой — региональные органы власти, депутаты как областного, так и муниципального уровня, многоуровневый депутатский контроль за ходом эффективного исполнения нацпроектов.

«Мы стараемся максимально советоваться с жителями, учитывать их мнение по всем вопросам, они в большей степени знают, что нужно на той или иной территории, что хотят видеть у себя в микрорайоне, малом городе, селе», — уточнил глава региона.

Подводя итоги рабочего визита мониторинговой группы президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин подчеркнул, что депутатский корпус всегда опирается на мнение людей, поэтому многие объекты удалось выполнить в срок и качественно.

По итогам поездки мониторинговой группы в Рязанскую область подготовят экспертный отчет с рекомендациями. Результаты представят председателю партии Дмитрию Медведеву.