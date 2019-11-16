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Фото: УМВД по Рязанской области
Автоинспекторы призвали рязанцев быть осторожнее на дорогах. Об этом сообщил
В полиции отметили, что ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке. Из-за этого растет число аварий, видимость на дороге снижается.
«Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует автовладельцам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.
Пешеходам рекомендуют пересекать дорогу только переходам и использовать на своей одежде световозвращающие элементы.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказывал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.