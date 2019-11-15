За две недели у рязанских браконьеров изъяли более семи килограммов рыбы

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За две недели у рязанских браконьеров изъяли 7,4 килограммов рыбы. А также 440 метров сетей, десять запрещенных орудий,
Специалисты провели 22 рейдов и нашли 20 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Рыбаков проверили в Касимовском, Сасовском, Спасском, Рыбновском, Шиловском, Пронском, Скопинском, Старожиловском, Клепиковском, Пителинском, Ряжском, Рязанском районах. Четыре человека привлеки к административной ответственности.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.