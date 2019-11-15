«Воронежскую горэлектросеть» оштрафовали за нарушения

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Фото: Pixabay.com
«Воронежскую горэлектросеть» («ВГЭС») оштрафовали за нарушения. Об этом
«ВГЭС» в установленный договором шестимесячный срок не присоединила к электрическим сетям потребительский гаражно-строительный кооператив «Союз».
Прокуратура завела на «ВГЭС» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала организацию на сто тысяч рублей.
«В настоящее время АО „ВГЭС“ направило в адрес абонента уведомление о готовности сетей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.