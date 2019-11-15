Владимир Киселев обсудил с владимирцами вырубку леса и проблемы садоводов

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В среду, 13 ноября, председатель заксобрания Владимирской области провел личный прием граждан. Он обсудил с местными жителями десятки вопросов — от благоустройства территорий до строительства крематория.
Так, от лица владельцев дачных участков в садовых товариществах к спикеру регионального парламента обратилась Любовь Машкович. Она пожаловалась на поборы с садоводов.
«На нас ложатся регулярные расходы на водоснабжение, ремонт дорог, фонарных столбов, даже штрафы председателя СНТ», — посетовала женщина. Она пояснила, что это большие траты для пенсионеров, поэтому многие уже подумывают о продаже своих огородов.
Владимир Киселев отметил, что в заксобрании как раз идет работа над областным законом в поддержку садоводов и огородников. Сейчас парламентарии изучают возможности уменьшения расходов дачников на общее имущество. Депутаты уверены, что закон станет хорошим подспорьем не только для владельцев дачных участков, но и обеспечит благоприятные условия для развития «дачной культуры» Владимирской области.
Также жители пожаловались на вырубку целого участка леса в микрорайоне Коммунарю. Киселев отметил, что о проблеме знает.
«Такие случаи не единичны, как правило, участки находятся в частной собственности», — пояснил спикер. Федеральное законодательство делает частные земли неприкосновенными. Посоветовавшись с юристами, глава регионального парламента дал поручение проработать вопрос и подготовить законодательную инициативу в Госдуму.
Кроме того, владимирцы просили обратить внимание на бюрократические проволочки с получением законных документов, условия пребывания пациентов в городских больницах и поликлиниках.
В очередной раз на приеме прозвучала тема переработки и утилизации отходов. И снова речь зашла о европейском опыте.
Также Киселева просили посодействовать в обустройстве парка Добросельский и ремонте тротуаров.
«У проблем и вопросов, с которыми приходят жители, нет степени важности — все они должны быть рассмотрены: какие-то требуют пояснения, какие-то решения», — прокомментировал председатель заксобрания.
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