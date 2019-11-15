В воронежской облдуме рассмотрели проект закона о бюджете на 2020-2022 годы

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В четверг, 14 ноября на заседании комитетов «экономического» и «социального» блоков Воронежской областной думы парламентарии рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В заседании принял участие председатель облдумы Владимир Нетесов, председатели и члены комитетов регионального парламента, представители контролирующих органов, эксперты. С докладами выступили, а также ответили на вопросы депутатского корпуса руководители департаментов правительства области.
Владимир Нетесов отметил, что документ поступил в установленный законодательством срок, и уже активно начал обсуждаться депутатским корпусом с представителями исполнительных органов власти региона, муниципальных образований, экспертным сообществом.
«Главное, что формирование статей бюджета с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, в конструктивном ключе, с учетом мнения жителей региона. Проект документа на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, но в то же время предусматривает значительные средства на развитие и принимает во внимание участие региона в приоритетных национальных проектах», — подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с учетом федеральных средств пока запланирован в сумме 110 млрд 670 млн рублей. Исходя из этого объема и с учетом показателей долговой устойчивости определены максимальные расходные возможности — 113 млрд 561 млн рублей. Дефицит в размере 2 млрд 890 млн рублей является условным и имеет гарантированные источники финансирования.
Наиболее весомыми доходными источниками остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, которые составляют почти 62% в собственных доходах, или около 54 млрд рублей. Всего налоговые и неналоговые доходы областного бюджета планируются на уровне 87,3 млрд рублей.
Владимир Нетесов подчеркнул, что приоритетом при составлении бюджета, как и прежде, остается выплата зарплаты, поскольку это основная государственная функция.
«В 2020 году повышение зарплат бюджетникам будет продолжено. Дополнительные расходы областной казны на оплату труда, связанные с выполнением принятых на федеральном уровне решений, составят более 3,1 млрд рублей. Это на 1,6 млрд рублей (более чем в два раза) выше аналогичных расходов 2019 года», — рассказал председатель облдумы.
Общие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение-2020 составят почти 45 млрд 580 млн рублей, что на 4 млрд 264 млн рублей (10,3%) больше уровня 2019 года.
Консолидированные расходы бюджета в сфере образования в 2020 году оцениваются в 34 млрд 329 млн рублей сростом к уровню 2019 года на 2 млрд 375 млн рублей или 7,4%.
Расходы региональной казны на физкультуру и спорт в следующем году составят 957 млн рублей, что на 164 млн рублей или 20,7% выше уровня 2019 года.
На заседании депутаты облдумы задали представителям регионального правительства вопросы, волнующие избирателей на территории их округов, и высказали пожелания, которые касались соцобеспечения, программы капремонта объектов социального назначения в сфере здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты.
Также парламентариев интересовала возможность привлечения дополнительных федеральных средств на развитие сельского хозяйства, в том числе мелиорацию земель. Депутаты напомнили о задаче сохранения и привлечения молодежи на селе. По их мнению, необходимо вести работу уже со школьниками, для чего можно разработать программу специальных грантов, предусмотреть средства на создание аграрных классов в школах и сохранить компенсацию затрат на целевое обучение студентов по аграрным специальностям.
Также обсуждался вопрос о возможности предоставления многодетным семьям, претендующим на получение земельного участка, денежной компенсации взамен земли, что решило бы вопрос уменьшения очереди семей, стоящих на учете.
Депутаты в целом одобрили проект закона.
«25 ноября проекты законов будут еще раз рассмотрены на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. 3 декабря законопроекты будут рассмотрены на пленарном заседании Воронежской областной думы в первом чтении, а 17 декабря — во втором чтении», — подытожил Владимир Нетесов.
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