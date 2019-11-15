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Фото: Pixabay.com
В воронежском Калаче задержали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом
В понедельник, 11 ноября, в доме на улице Победы нашли тело 57-летней хозяйки. По предварительным данным, накануне вечером пьяный супруг несколько раз ударил ее ножом в живот и лег спать. Утром он вызвал медиков, которые констатировали смерть пострадавшей.
59-летний мужчина признался. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Воронежцу грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.