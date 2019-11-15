В воронежских маршрутках появятся вторые терминалы для оплаты проезда

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В автобусах большой вместимости начали появляться вторые терминалы для оплаты проезда картой — их устанавливают у кондуктора. Перевозчики прислушались к рекомендациям мэрии, сообщили корреспонденту «
«После введения дифференцированного тарифа значительно увеличилось число пассажиров, которые оплачивают проезд картой. Только за первую неделю их стало больше в 2,4 раза, но, вероятно, количество транзакций продолжает расти. Но установка второго терминала — рекомендация, а не требование», — рассказали в мэрии.
Перевозчики инициативу поддержали и начали оснащать маршрутки дополнительным оборудованием. Одни компании уже укомплектовали большие автобусы, другие — ждут поставки терминалов.
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