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20:51, 15 ноября 2019 85
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В воронежских маршрутках появятся вторые терминалы для оплаты проезда

В воронежских маршрутках появятся вторые терминалы для оплаты проезда

В автобусах большой вместимости начали появляться вторые терминалы для оплаты проезда картой — их устанавливают у кондуктора. Перевозчики прислушались к рекомендациям мэрии, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе горадминистрации в четверг, 13 ноября.

«После введения дифференцированного тарифа значительно увеличилось число пассажиров, которые оплачивают проезд картой. Только за первую неделю их стало больше в 2,4 раза, но, вероятно, количество транзакций продолжает расти. Но установка второго терминала — рекомендация, а не требование», — рассказали в мэрии.

Перевозчики инициативу поддержали и начали оснащать маршрутки дополнительным оборудованием. Одни компании уже укомплектовали большие автобусы, другие — ждут поставки терминалов.


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