В рязанском агроуниверситете провели день ФДП и СПО

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В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева восьмой день рождения отметил самый молодой факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. В студенческом дворце культуры собрались студенты, преподаватели, сотрудники, гости факультета и администрация вуза.
Ректор университета Николай Бышов отметил: «Создавая факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, мы ставили цель — подготовить высококвалифицированных профессионалов. За эти годы факультет стал одним из самых многочисленных в вузе, подготовил более пятисот специалистов. По качеству образования и практической подготовки студентов занимает достойное место среди учреждений среднего профессионального образования региона. Факультет динамично влился в многогранную и яркую жизнь университета, стал неотъемлемой частью его славной истории и крепких традиций».
Декан факультета Анна Емельянова поблагодарила студентов и сотрудников за достигнутые успехи в работе, учебе, спорте, науке и вручила награды. Благодарственные письма и грамоты получили отличники учебы, спортсмены, активисты, ведущие преподаватели.
В этот день также чествовали студентов-волонтеров: более 100 студентам факультета вручили волонтерские книжки, а волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» пополнился новыми бойцами.
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