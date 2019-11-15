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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани в четвертый раз стартовал международный фестиваль «Свидания на Театральной». В Рязани стартовал IV международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Торжество прошло в театре драмы в пятницу, 15 ноября.
Первым спектаклем стала постановка Михаила Рощина «Валентин и Валентина». По словам замглавы регионального минкульта Валерии Масловской проведение театрального спектакля в Рязани стало «доброй традицией».
«Рязанские театры внесли значительный вклад в развитие культурной жизни региона. В этом году театралы увидят десять спектаклей о любви. Организаторам и участникам я желаю вдохновения и творческих успехов», — сказала Масловская, отметив, что в этом году в Рязани провели второй форум древних городов, фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», а также вручили театральную премию «Зеркало сцены».
Показать рязанцам свои спектакли приехали десять трупп из Москвы, Мытищ, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Мюнстера. Их можно будет посмотреть с 15 до 24 ноября.
Программа фестиваля:
Жюри фестиваля представлены известными театроведами и журналистами: Анастасия Иванова (Москва), Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), Юлия Клейман (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань) и Пасуев Алексей (Санкт-Петербург).
Все театры получат дипломы участников и специальные призы с символикой фестиваля. Победители в номинациях получат дипломы лауреатов фестиваля.
Кроме того, в рамках фестиваля для рязанцев пройдут лекции по теории театра и драматургии для всех желающих. Так, лекцию «Типология современного театра» прочитает Алексей Киселев, лекцию «Бог из машины: как написать плохую пьесу» представит Валерий Печейкин, лекцию «Агрессия или близость? Как и зачем театр вторгается в наше личное пространство» — Юлия Клейман и лекцию «Мужчины и женщины современной пьесы» — Татьяна Джурова.
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