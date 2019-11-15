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22:09, 15 ноября 2019 134
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В Рязани в четвертый раз стартовал международный фестиваль «Свидания на Театральной»

В Рязани в четвертый раз стартовал международный фестиваль «Свидания на Театральной»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани в четвертый раз стартовал международный фестиваль «Свидания на Театральной». В Рязани стартовал IV международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной». Торжество прошло в театре драмы в пятницу, 15 ноября.

Первым спектаклем стала постановка Михаила Рощина «Валентин и Валентина». По словам замглавы регионального минкульта Валерии Масловской проведение театрального спектакля в Рязани стало «доброй традицией».

«Рязанские театры внесли значительный вклад в развитие культурной жизни региона. В этом году театралы увидят десять спектаклей о любви. Организаторам и участникам я желаю вдохновения и творческих успехов», — сказала Масловская, отметив, что в этом году в Рязани провели второй форум древних городов, фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины», а также вручили театральную премию «Зеркало сцены».

Показать рязанцам свои спектакли приехали десять трупп из Москвы, Мытищ, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска и Мюнстера. Их можно будет посмотреть с 15 до 24 ноября.

Программа фестиваля:

  • 15 ноября 19:00 — «Валентин и Валентина» М Рощин (Рязанский областной театр драмы);
  • 16 ноября 19:00 — «ОNЕГИН» А.С. Пушкин (Омский областной театр юных зрителей им. XX-летия Ленинского Комсомола);
  • 17 ноября 19:00 — «Птица Феникс возвращается домой» Я. Пулинович (Великолукский областной драматический театр); 18 ноября 19:00 — «Оркестр» Ж. Ануй (Русский академический театр имени Е. Вахтангова, г. Владикавказ);
  • 19 ноября 19:00 — «Гайзенберг» С. Стивенс (Wolfgang Borchert Theater Вольфганг Борхерт Театр г. Мюнстер, Германия); 20 ноября 19:00 — «Снегурочка» А. Островский (Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского);
  • 21 ноября 19:00 — «Женщина из прошлого» Р. Шиммельпфенниг (Уфимский государственный татарский театр «Нур»); 22 ноября 19:00 — «КрокодилЪ души моей» А. Чехов (Театр эстрады им. Аркадия Райкина г. Санкт-Петербург);
  • 23 ноября 18:00 — «КАК ВАЖНО БЫТЬ SERIOZNYM» (Московский драматический театр «Бенефис»)18:00;
  • 24 ноября 18:00 — «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано» (Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ»).

Жюри фестиваля представлены известными театроведами и журналистами: Анастасия Иванова (Москва), Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), Юлия Клейман (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань) и Пасуев Алексей (Санкт-Петербург).

Все театры получат дипломы участников и специальные призы с символикой фестиваля. Победители в номинациях получат дипломы лауреатов фестиваля.

Кроме того, в рамках фестиваля для рязанцев пройдут лекции по теории театра и драматургии для всех желающих. Так, лекцию «Типология современного театра» прочитает Алексей Киселев, лекцию «Бог из машины: как написать плохую пьесу» представит Валерий Печейкин, лекцию «Агрессия или близость? Как и зачем театр вторгается в наше личное пространство» — Юлия Клейман и лекцию «Мужчины и женщины современной пьесы» — Татьяна Джурова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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