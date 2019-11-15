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10:32, 15 ноября 2019 301
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В пятницу на трех рязанских улицах отключили холодную воду

В пятницу на трех рязанских улицах отключили холодную воду

В пятницу, 15 ноября, на трех рязанских улицах отключили холодную воду, сообищл сайт горадминистрации.

Воды не будет из-за ремонта по следующим адресам:

  • улица Бирюзова, дома 24, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25.
  • До 15:00 по улице Поселковая, дома 5, 5 корпус 1, улица Качевская, дом 34, корпус 2.

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