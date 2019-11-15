В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

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В пятницу и предстоящие выходные, 15-17 ноября, рязанских водителей проверят на трезвость. О проведении массовых рейдов рассказала
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о пьяных водителях и других грубых нарушениях ПДД.
Обратиться к правоохранителям можно по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112 или через официальный
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ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).