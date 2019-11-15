Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:54, 15 ноября 2019 327
 0    0

В понедельник в двух рязанских поселках отключат свет

В понедельник в двух рязанских поселках отключат свет

В понедельник, 18 ноября, в двух рязанских поселках отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • поселок Шпалозавода, дома 1, 4, 5, 6, 7, с 9 по 24;
  • поселок Борки, улица 11-й район, дома 3-а, 28.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 990
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 026
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 33
14:23, 8 ноября 2019 3 477
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 932
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 143
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 9
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум