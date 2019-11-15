В Крыму тело пропавшей пятилетней девочки нашли в канаве

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В Крыму тело пропавшей несколько дней назад пятилетней девочки нашли в канаве, передает
По данным полиции, в среду, 12 ноября, девочка ушла из дома в селе Кропоткино Раздольненского района в неизвестном направлении и не вернулась.
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело об убийстве, соответствующая статья предполагает до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали. Им оказался отчим пропавшей. Мужчина сам заявил о пропаже ребенка: по его словам, девочка осталась одна дома, когда он уехал с младшим сыном по делам, а когда вернулся, ребенка не было, дверь была открыта.
Позже он дал признательные показания и рассказал, где закопал тело.
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