В центре Касимова отреставрировали старинный особняк

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Касимове отреставрировали трехэтажный старинный особняк, известный как дом купца Смирнова, пишет ИД «
Дом построил в 1864 году купец Аркадий Алянчиков. Через 30 лет здание приобрел владимирский мещанин Василий Смирнов. Он сдавал помещения внаем. Здесь был трактир, фотосалон, магазин.
В 1918 году здание перешло в собственность муниципалитета. В доме разместили общежитие, позже — техническое училище речников.
В 2019 году ремонт фасад здания отреставрировали за 1 миллион 680 тысяч рублей.
Фото ИД «Пресса»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа выходных воронежцев ждет похолодание
|
cледующая новость →В Воронежской области открыли теплицы для выращивания шампиньонов за два с половиной миллиарда
В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.