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18:42, 15 ноября 2019 79
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В Брянской области священник сбил беременную и ребенка

В Брянской области священник сбил беременную и ребенка

В городе Клинцы Брянской области местный священник сбил беременную женщину и ребенка, переходивших дорогу по «зебре».

Как писали местные СМИ, ДТП произошло 13 ноября в темное время суток. Минивэн Hyundai Grand Starex, за рулем которого находился 57-летний священнослужитель, сбил 39-летнюю женщину и ребенка на регулируемом пешеходном переходе. В результате она получила многочисленные травмы и ушибы, в том числе сотрясение мозга. По некоторым данным, женщина переходила дорогу вместе с дочерью.

В пятницу, 15 ноября, Клинцовская епархия подтвердила, что автомобилем управлял их священник. В епархии принесли извинения пострадавшим и добавили, что усердно молятся за их здоровье. Также там подчеркнули, что никто не застрахован от «подобной страшной случайности».

«Судя по всему, здесь нельзя вести речь о злом умысле или каком-то грубом нарушении ДТП со стороны священника: он управлял автомобилем в трезвом состоянии, а местом происшествия, случившегося в темное время суток, стал слабоосвещённый пешеходный переход», — говорится в сообщении.

В отношении священника пообещали принять меры после того, как станут известны результаты расследования ДТП компетентными органами.

«Просим горожан по-христиански отнестись к произошедшему и присоединиться к соборной молитве об их здравии», — добавили в епархии.


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