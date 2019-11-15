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13:22, 15 ноября 2019 280

Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»

Свой день рождения «Зеленый сад» отметит подарками покупателям квартир в ЖК «Еврокласс»

В субботу, 30 ноября, ГК «Зеленый сад» отметит свое 19-летие. В честь этого события крупнейший рязанский застройщик сделает подарки покупателям квартир и проведет розыгрыш призов.

Участниками акции станут все клиенты Группы компаний «Зеленый сад», приобретающие недвижимость и заключающие договоры долевого участия/договоры купли-продажи в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года.

Клиенты, купившие квартиры в жилых комплексах «Еврокласс — 1» и «Еврокласс — 2», получат возможность выбрать в качестве подарка кладовое помещение на этаже или отделку «White Box».

Важно: если клиент приобрел квартиру с предоставлением скидки или по акционной цене, он не имеет права претендовать на подарок в виде кладового помещения и отделки «White Box».

В ходе проведения акции все клиенты, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Еврокласс — 1» и «Еврокласс — 2», участвуют в розыгрыше ремонта «RENT». Розыгрыш проведут дважды: сначала среди клиентов, заключивших договор долевого участия/договора купли-продажи в ноябре 2019 года, а затем среди клиентов, заключавших договор долевого участия/договора купли-продажи в декабре 2019 года.

В случае выигрыша ремонта квартиры по программе «Быстрый ремонт «RENT» приз можно получить только при полной оплате заключенного договора участия в долевом строительстве/договора купли-продажи в указанный в договоре срок. Срок оплаты может быть пересмотрен по соглашению сторон в дополнительном соглашении к договору участия в долевом строительстве/купли продажи.

Выдача приза осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к основному договору участия в долевом строительстве/договору купли-продажи после ввода дома в эксплуатацию. При нарушении договорных обязательств приз может быть аннулирован организатором акции. Перенос призов на приобретенную недвижимость не в срок с 1 ноября по 31 декабря 2019 года не допускается.

Информацию о датах, способах проведения розыгрыша разместят на сайте ГК «Зеленый сад», «ВКонтакте» и Instagram не позднее чем за 3 дня до даты проведения. Количество призов ограничено фактическим наличием товара. Не допускается передача призов третьим лицам. Призы не выдаются при расторжении основного договора и дополнительных соглашений к нему.

Полную информацию об акциях и скидках, возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.


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