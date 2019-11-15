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16:24, 15 ноября 2019 195
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Суд признал непристойной рязанскую рекламу с обнаженной актрисой и табличкой «козел»

Суд признал непристойной рязанскую рекламу с обнаженной актрисой и табличкой «козел»

Арбитражный суд признал непристойной рекламу рязанского кинотеатра «Киномакс», сообщил сайт регионального УФАС.

Рекламу распространяли на щите в лифте многоквартирного дома, она звучала так «Киномакс Семь ужинов сходи на фильм и выиграй ужин мечты», с изображением мужчины и обнаженной женщины, которая держит в руках табличку с надписью «козел».

Сначала банер рассмотрели на экпертном совете. После этого ведомство признало нарушения требований части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

«Киномакс» обжаловал решение в суде, однако в удовлетворении заявленных требований компании отказали.


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