Суд признал непристойной рязанскую рекламу с обнаженной актрисой и табличкой «козел»

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Арбитражный суд признал непристойной рекламу рязанского кинотеатра «Киномакс», сообщил
Рекламу распространяли на щите в лифте многоквартирного дома, она звучала так «Киномакс Семь ужинов сходи на фильм и выиграй ужин мечты», с изображением мужчины и обнаженной женщины, которая держит в руках табличку с надписью «козел».
Сначала банер
«Киномакс» обжаловал решение в суде, однако в удовлетворении заявленных требований компании отказали.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.