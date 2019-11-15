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13:00, 15 ноября 2019 121

С начала года обучение прошли более 700 сотрудников «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго»

С начала года обучение прошли более 700 сотрудников «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго»

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 10 месяцев 2019 года. Возможность пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию получили 713 сотрудников. Большинство — представители производственного персонала.

«Обучение по профильным для электросетевого комплекса направлениям реализуется на базе радиоуниверситета, агроуниверситета, Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей, Ивановского энергетического университета, Кировского учебного центра „Энергетик“ и других высших, средне-специальных заведений и учебных центров», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что наиболее востребованными являются образовательные программы по рабочим профессиям, в их числе:

  • электромонтер (оперативно-выездной бригады, по ремонту и эксплуатации распределительных сетей, по ремонту и обслуживанию электрооборудования);
  • машинист крана и бурильно-крановой самоходной машины;
  • стропальщик;
  • вальщик леса;
  • рабочий люльки.

По словам замдиректора по общим вопросам «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Юрия Костина, развитию профессиональных компетенций сотрудников уделяется пристальное внимание.

«Новые знания и умения, приобретаемые энергетиками в процессе обучения, — одно из главных условий высокого профессионализма персонала, от действий которого зависит надежность эксплуатации электросетевого комплекса и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей в Рязанской области», — сказал он.

До конца года запланированы профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации еще 156 работников «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».


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