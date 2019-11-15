РЗН. инфо проверил отремонтированные в 2019 году дворы Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани. С учетом «народных» денег на них потратили 124 млн рублей.
В этом году в программе произошли изменения. Так, жильцы могли отказаться от некоторых видов работ: освещения, озеленения, ремонта проездов, парковок, установки урн, лавочек, детских и спортивных площадок.
Более того, за дополнительное финансирование (20% от стоимости) жители домов могли попросить о других работах: установке контейнерных площадок, ограждения, декоративных элементов.
В прошлом году программа по благоустройству откровенно провалилась: подрядчики сорвали сроки по большинству объектов, часть работ к весне пришлось переделывать. В этот раз власти планировали учесть все ошибки и контролировать каждый шаг исполнителей. Насколько им это удалось, ведь сроки контрактов истекли 30 октября?
Корреспондент РЗН. инфо отправился в отремонтированные дворы Рязани и осмотрел их благоустройство. Фотографии «до» и «после» смотрите в нашем разделе «
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.