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12:15, 15 ноября 2019 234
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Рязанец пропил зарплату и заявил в полицию, что ее украли

Рязанец пропил зарплату и заявил в полицию, что ее украли

Рязанец пропил зарплату и заявил в полицию, что ее украли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 48-летний житель поселка Сапожок. Он рассказал, что из его дома пропала зарплата. Оперативники выяснили, что пропажу мужчина заметил после застолья с приятелями.

Полицейские предположили, что к краже трех тысяч рублей может быть причастна 45-летняя знакомая пострадавшего, которая была у него в гостях. Однако позже, стражи порядка пообщались с 20-летним сыном мужчины. Молодой человек рассказал, что его отец злоупотребляет спиртным и мог придумать историю о краже, чтобы скрыть то, что он потратил все деньги на спиртное.

Решается вопрос о возбуждении в отношении уголовного дела по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо — лишение свободы до двух лет.


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