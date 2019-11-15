RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Захаровец несколько раз незаконно проникал в чужой дом, об этом
Установлено, что в октябре 2019 года 49-летний захаровец дважды незаконно проник в чужой дом. В первый раз, подозреваемый искал свою знакомую, второй попытался выяснить отношения с хозяйкой особняка.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКуда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 16-17 ноября
|
cледующая новость →ХК Рязань проиграл в Воронеже
Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.