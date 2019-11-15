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17:12, 15 ноября 2019 266
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Рязанцы смогут предложить свои идеи по размещению парковок велошеринга

Рязанцы смогут предложить свои идеи по размещению парковок велошеринга

В четверг, 14 ноября, стартовал проект в рамках которого, рязанцы смогут предложить свои идеи по размещению парковок велошеринга. Опрос запустили на платформе 100gorodov.ru.

На основании голосования будет составлен шорт-лист из 7-10 лучших идей с наибольшим числом голосов.

Авторы трех трех лучших идей получат призы от компании велошеринга Рязани:

  • первое место — абонемент на использование сервиса велошеринга на весь сезон 2020 года;
  • второе место — абонемент на месяц +150 бонусных баллов (или другой аналогичный тариф);
  • третье место — абонемент на месяц (или другой аналогичный тариф).

Предложить свои идеи, обсудить размещенные, а также проголосовать за участников можно до 14 декабря по ссылке.


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