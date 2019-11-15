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В четверг, 14 ноября, стартовал проект в рамках которого, рязанцы смогут предложить свои идеи по размещению парковок велошеринга. Опрос запустили на платформе 100gorodov.ru.
На основании голосования будет составлен шорт-лист из 7-10 лучших идей с наибольшим числом голосов.
Авторы трех трех лучших идей получат призы от компании велошеринга Рязани:
Предложить свои идеи, обсудить размещенные, а также проголосовать за участников можно до 14 декабря по
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.