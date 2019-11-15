Рязанца наказали за неоплаченные штрафы от ГИБДД

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Рязанца наказали за то, что он с октября 2018 года не оплачивал штрафы от ГИБДД. Об этом сообщила
В результате у мужчины накопилось более 200 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей.
В июне в отношении нарушителя составили протоколы по части 1 статьи 17.14, однако он никак на это не отреагировал.
«Так как мужчина продолжает совершать административные правонарушения, не является к судебным приставами и не предоставляет объяснений, в отношении него составлено 10 протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП», — говорится в сообщении.
Нарушителю назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
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