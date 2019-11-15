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Рязанца арестовали за участие в экстремистском сообществе. Об этом сообщила
Известно, что мужчина вместе с двумя другими подсудимыми, а также с несколькими неустановленными лицами согласились на предложение своего приятеля и вступили в его экстремистское сообщество, чтобы совершать преступления.
В обязанности арестованного рязанца входила обработка видеозаписей с побоями. После монтажа он распространял ролики в интернете.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.1 УК. Постановление об его аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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