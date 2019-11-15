«Руль крути». Рязанцам пришлось толкать сломавшийся троллейбус

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В пятницу, 15 ноября, в центре Рязани сломался троллейбус.
На кадрах видно, как рязанцы толкают многотонную машину на улице Соборной.
При повороте один из мужчин крикнул водителю «руль крути».
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.