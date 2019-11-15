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Родители заступились за директора Заокской школы, которого хотят уволить. Информацию об этом сообщили
По их словам, директора школы, в которой учатся их дети, хотят уволить из-за «неадекватности одной из мам».
Рязанцы написали коллективное письмо (находится в распоряжении редакции RZN.info), в котором рассказали, что ситуация с увольнением руководителя — «недоразумение». Также родители собрали подписи в защиту педагога.
В письме родители учащихся называют конкретных людей, которые, «оклеветали педагога». По признанию родителей, директор школы — грамотный руководитель, который знает свое дело и пользуется уважением у школьников.
Рязанцы попросили разобраться в ситуации управление образования и не увольнять директора.
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