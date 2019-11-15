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22:46, 15 ноября 2019 316
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Родители заступились за директора Заокской школы, которого хотят уволить

Родители заступились за директора Заокской школы, которого хотят уволить

Родители заступились за директора Заокской школы, которого хотят уволить. Информацию об этом сообщили RZN.info родители учащихся.

По их словам, директора школы, в которой учатся их дети, хотят уволить из-за «неадекватности одной из мам».

Рязанцы написали коллективное письмо (находится в распоряжении редакции RZN.info), в котором рассказали, что ситуация с увольнением руководителя — «недоразумение». Также родители собрали подписи в защиту педагога.

В письме родители учащихся называют конкретных людей, которые, «оклеветали педагога». По признанию родителей, директор школы — грамотный руководитель, который знает свое дело и пользуется уважением у школьников.

Рязанцы попросили разобраться в ситуации управление образования и не увольнять директора.


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