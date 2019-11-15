Проект нового музея ВДВ в Воронеже разработают за 3,5 млн

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Мэрия Воронежа выбрала подрядчика для проектирования музея ВДВ в Парке Победы. Об этом со ссылкой на аукционную документацию сообщает сайт «
На конкурс подали заявки четыре компании, к отбору допустили три из них.
Работы выполнит ООО Проектная мастерская «Рост». Фирма предложила свои услуги за 3,5 млн рублей при начальной цене контракта 10 млн рублей.
Подрядчику предстоит разработать разделы проектной документации, выполнить сметную документацию, разработать архитектурно-градостроительный облик объекта и визуализацию экспозиции музейного пространства.
Далее необходимо будет получить положительное заключение экологической и государственной экспертиз. В основу документации ляжет проект архитектора Сергея Забнина. Завершить все работы подрядчику необходимо будет к 1 июля 2020 года.
Предполагается, что здание музея полукольцом охватит площадку с памятником десантникам. Общая площадь двухэтажного строения составит 1,3 тысячи кв м.
В музее будут выставочный и актовый залы, гардероб, помещения уборочного инвентаря, кабинет, подсобные помещения и санузлы. Крышу здания сделают эксплуатируемой и озеленят.
Строительство планируют начать весной 2020 года.
Фото vestivrn.ru
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