Полиция показала фото ДТП с бензовозом под Рязанью

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция показала фотографии с места аварии, которая произошла утром 14 ноября в Рязанском районе. В 9:10 на 19-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» столкнулись Volkswagen Golf и бензовоз «МАЗ».
По предварительной информации, 51-летняя рязанка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в «МАЗ», за рулем которого был 63-летний житель области. После этого бензовоз
В результате женщина
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