Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:41, 15 ноября 2019 755
 0    0

Полиция показала фото ДТП с бензовозом под Рязанью

Полиция показала фото ДТП с бензовозом под Рязанью

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция показала фотографии с места аварии, которая произошла утром 14 ноября в Рязанском районе. В 9:10 на 19-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» столкнулись Volkswagen Golf и бензовоз «МАЗ».

По предварительной информации, 51-летняя рязанка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в «МАЗ», за рулем которого был 63-летний житель области. После этого бензовоз оказался в кювете.

В результате женщина получила травмы, с которыми обращалась в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Ростсельмаш поздравил рязанских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 972
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 997
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 33
14:23, 8 ноября 2019 3 453
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 917
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 070
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 9
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 1.12.2019
Архив голосований
Форум