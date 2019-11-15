Пьяный воронежец зарезал жену и пошел спать

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В Калаче под стражу заключили 59-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве жены, сообщила
Вечером 10 ноября пьяный мужчина после ссоры с супругой несколько раз ударил ее ножом в живот. После этого он спокойно лег спать. Лишь на утро он вызвал медиков, которые смогли лишь констатировать смерть женщины. Они же вызвали полицию.
Мужчину задержали. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Свою вину он признал.
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.