Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:18, 15 ноября 2019 306
 0    0

Пьяный рязанец угнал «Пежо» у знакомой и врезался в дерево

Пьяный рязанец угнал «Пежо» у знакомой и врезался в дерево

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец угнал машину у знакомой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что у дома пропал припаркованный Peugeot.

Выяснилось, что накануне вечером к рязанке заходил в гости приятель. Они выпили, и гость ушел.

Позже в соседнем районе города нашли пропавшую машину, которая врезалась в дерево. По предварительной оценке, автомобиль восстановлению не подлежал.

Полицейские задержали знакомого пострадавшей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

«Ростелеком» создаст крупнейший в стране интегрированный провайдер цифровых сервисов

ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 3 990
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 026
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 33
14:23, 8 ноября 2019 3 477
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 932
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 143
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 9
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум