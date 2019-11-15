Пьяный рязанец угнал «Пежо» у знакомой и врезался в дерево

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Фото: Pixabay.com
Пьяный рязанец угнал машину у знакомой. Об этом сообщила
В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала, что у дома пропал припаркованный Peugeot.
Выяснилось, что накануне вечером к рязанке заходил в гости приятель. Они выпили, и гость ушел.
Позже в соседнем районе города нашли пропавшую машину, которая врезалась в дерево. По предварительной оценке, автомобиль восстановлению не подлежал.
Полицейские задержали знакомого пострадавшей.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК.
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