Новомичуринские подростки извинились перед пенсионеркой, которую закидали камнями

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Фото: Издательство «Пресса»
Новомичуринские подростки, которые
«Извинились. Конечно, пенсионерка сначала их пожурила, а потом простила. Подружились, расцеловались и договорились, что мальчишки будут помогать мусор выносить», — говорится в сообщении.
По словам мамы одного из подростков,
Напомним, ранее родителей школьников возмутило то, что
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