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17:50, 15 ноября 2019 252
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Новомичуринские подростки извинились перед пенсионеркой, которую закидали камнями

Новомичуринские подростки извинились перед пенсионеркой, которую закидали камнями

Фото: Издательство «Пресса»

Новомичуринские подростки, которые закидали пенсионерку камнями и бутылками, извинились перед ней. К Елене Тортоевой школьники пришли 15 ноября вместе с мамами, пишет издательство «Пресса».

«Извинились. Конечно, пенсионерка сначала их пожурила, а потом простила. Подружились, расцеловались и договорились, что мальчишки будут помогать мусор выносить», — говорится в сообщении.

По словам мамы одного из подростков, поговорить с Тортоевой они собирались еще 10 ноября, но не смогли найти ее адрес.

Напомним, ранее родителей школьников возмутило то, что видео с их детьми опубликовали в соцсетях без разрешения.


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