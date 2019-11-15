Начальники, спортсмены и водители. Любимов наградил отличившихся рязанцев

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Фото: Правительство Рязанской области
Губернатор Николай Любимов отметил региональными и федеральными наградами 26 рязанских руководителей общественных организаций, а также представителей науки и производства, образования, культуры и спорта, водителей и слесарей.
Церемония прошла в пятницу, 15 ноября в здании регионального правительства.
«Мне очень приятно вручить награды, и я хочу отметить, что правительство Рязанской области всегда готово поддерживать вас в творческом поиске и трудовых устремлениях. Уверен, что эти, по-настоящему заслуженные, а порой выстраданные награды не будут последними для вас», — сказал Любимов.
В числе наград — благодарность Президента Российской Федерации, Министерства просвещения России, почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации».
В числе награжденных: художник Валентин Чавкин, член национальной сборной РФ по профессиональному мастерству Вадим Попов, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Щацкого района Людмила Петрушкина.
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