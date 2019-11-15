На выходных воронежцев ждет похолодание

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в субботу и воскресенье температура воздуха не поднимется выше +5 градусов. Ночами прогнозируют заморозки: -1, -2 градуса.
Согласно данным Гидрометцентра, в выходные будет солнечная погода. Осадки не ожидаются.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.