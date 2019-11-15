На улице Зубковой «Киа» сбила пенсионера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 14 ноября, в Рязани на улице Зубковой во дворе дома №27 корпус 2 сбили пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 31-летний рязанец за рулем Kia Ceed при движении задним ходом сбил 84-летнего пенсионера.
В результате ДТП пешехода доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция показала фото ДТП с бензовозом под Рязанью
|
cледующая новость →На Северной окружной произошло массовое ДТП
В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.