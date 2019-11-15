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На мосту через Оку в Рязани эксперты проверят скользкость покрытия. Об этом в эфире областного радио сообщил руководитель «Дирекции дорог» Рязанской области Михаил Соколов.
По его словам, говорить о нарушениях скользкости полотна преждевременно. Если же эксперты признают, что поверхность не соответствует нормативам, то недостатки устранит подрядчик по гарантии.
Напомним, ремонт моста завершился в 2018 году, однако он до сих пор не принят.
RZN.info разбирался, почему новое покрытие моста
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