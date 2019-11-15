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14:46, 15 ноября 2019 244

«Мармакс» рассказал рязанцам про уникальные концепции жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал рязанцам про уникальные концепции жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» рассказал рязанцам про уникальные концепции жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» располагается в историческом центре Рязани, недалеко от ЦПКиО. По словам девелопера, этот проект формирует решительно новый образ жизни благодаря реализации уникальных концепций: «Двор-галерея», «Healthy lifestyle» и «Маркет».

«Двор-галерея — это приватная зона отдыха только для жителей, совершенно новое решение для внутреннего пространства комплекса. Галерея расположена на стилобатной части комплекса и представляет собой закрытый двор с ландшафтным дизайном, — отметили представители «Мармакс». — Наша компания уделила особое внимание благоустройству территории комплекса 'ДОСТОЯНИЕ на Чапаева'".

В окружении зелени человек менее подвержен стрессам, более энергичен, отдыхает от гаджетов, подчеркнули в компании.

«Разрабатывая проект, ландшафтные дизайнеры спроектировали комфортные зоны для отдыха: дизайнерские лавочки, растения в вазонах, дорожки, вымощенные брусчаткой. Двор-галерея станет уютным местом для уединения, встреч с друзьями или соседями в сердце города», — отметили в пресс-службе.

По сообщению представителей компании, комплекс сочетает в себе две востребованные современным ритмом жизни концепции — «Healthy lifestyle» и «Маркет»: личный фитнес-зал поможет расслабиться и вернуться в тонус после рабочего дня, а концепция «Маркет» поможет сократить личное время — достаточно спуститься на лифте, чтобы попасть в супермаркет.

«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» — малоэтажный комплекс бизнес-класса для тех, кто ценит комфорт и свое личное время.

Подробная информация о комплексе и условиях приобретения квартир по тел. 500-005.


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