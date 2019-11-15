«Мармакс» рассказал рязанцам про уникальные концепции жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«
«ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» располагается в историческом центре Рязани, недалеко от ЦПКиО. По словам девелопера, этот проект формирует решительно новый образ жизни благодаря реализации уникальных концепций: «Двор-галерея», «Healthy lifestyle» и «Маркет».
«Двор-галерея — это приватная зона отдыха только для жителей, совершенно новое решение для внутреннего пространства комплекса. Галерея расположена на стилобатной части комплекса и представляет собой закрытый двор с ландшафтным дизайном, — отметили представители «Мармакс». — Наша компания уделила особое внимание благоустройству территории комплекса 'ДОСТОЯНИЕ на Чапаева'".
В окружении зелени человек менее подвержен стрессам, более энергичен, отдыхает от гаджетов, подчеркнули в компании.
«Разрабатывая проект, ландшафтные дизайнеры спроектировали комфортные зоны для отдыха: дизайнерские лавочки, растения в вазонах, дорожки, вымощенные брусчаткой. Двор-галерея станет уютным местом для уединения, встреч с друзьями или соседями в сердце города», — отметили в пресс-службе.
По сообщению представителей компании, комплекс сочетает в себе две востребованные современным ритмом жизни концепции — «Healthy lifestyle» и «Маркет»: личный фитнес-зал поможет расслабиться и вернуться в тонус после рабочего дня, а концепция «Маркет» поможет сократить личное время — достаточно спуститься на лифте, чтобы попасть в супермаркет.
«
Подробная информация о комплексе и условиях приобретения квартир по тел. 500-005.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный воронежец зарезал жену и пошел спать
|
cледующая новость →За две недели у рязанских браконьеров изъяли более семи килограммов рыбы
В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.