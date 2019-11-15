Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 16-17 ноября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В цирке зрители увидят шоу «
В театре драмы проходят «Свидания на Театральной» — международный фестиваль спектаклей о любви. 16 ноября зрители увидят спектакль Омского театра юных зрителей «
В концертном зале филармонии 16 ноября пройдет спектакль «
А на сцене дворца спорта «Олимпийский» 17 ноября свою новую концертную программу «Иди и смотри» представит
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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