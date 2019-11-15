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Из-за ремонтных работ на Михайловском шоссе изменится движение транспорта, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Автобусы маршрутов №10,13 и 57, изменят движение на учатке между остановками «улица Вокзальная» и «Энергитическая» в прямом и обратном направлении.
На время работ транспорт проследует по Московскому шоссе, Шоссейному переулку, Московской улице.
Напомним, во вторник, 5 ноября, там
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.