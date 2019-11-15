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21:26, 15 ноября 2019 246
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Из-за ремонтных работ на Михайловском шоссе изменится движение транспорта

Из-за ремонтных работ на Михайловском шоссе изменится движение транспорта

Из-за ремонтных работ на Михайловском шоссе изменится движение транспорта, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусы маршрутов №10,13 и 57, изменят движение на учатке между остановками «улица Вокзальная» и «Энергитическая» в прямом и обратном направлении.

На время работ транспорт проследует по Московскому шоссе, Шоссейному переулку, Московской улице.

Напомним, во вторник, 5 ноября, там обрушился верхний свод канализационного коллектора диаметром 80 сантиметров. В пятницу, 15 ноября, на пересечении Михайловского и Московского шоссе перекрыли движение. Позже перекрытие Михайловского шоссе продлили до среды.


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