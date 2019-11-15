ХК Рязань проиграл в Воронеже

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В среду, 13 ноября, «горожане» уступили «Бурану» со счетом 1:4. Хозяева открыли счет в первом периоде, а во второй двадцатиминутки забили еще дважды.
Рязанцы забросили свою шайбу в большинстве, отличился Кирилл Градусов. Четвертая шайба залетела в пустые ворота «горожан» на последней минуте.
«Безобразно проведенный второй период, я считаю, стоил нам результата. Хотя вроде бы и начало неплохое было, третий период по качеству игры, можно сказать даже, что здорово сыграли. Но, к сожалению, сказывается наша старая болезнь — нереализация игровых моментов», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов.
Следующий матч «горожане» проведут в пятницу, 15 ноября, в Тамбове.
Фото Марины Эл
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