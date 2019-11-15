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Двое сасовцев украли бетономешалку у соседа, об этом
В полицию обратился 57-летний сасовец. Он рассказал, что из его сарая пропала бетономешалка.
Оперативники выяснили, что к краже причастны два 28-летних мужчины. Они попытались продать краденное.
Злоумышленников задержали. Похищенное изъяли. В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПАО «Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).