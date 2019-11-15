Депутаты владимирского заксобрания встретились с коллективом станции скорой помощи

В среду, 13 ноября, на станции скорой медицинской помощи Владимира прошло собрание трудового коллектива. Медики высказали ряд серьезных претензий к руководству учреждения. Письмо с указанием перечня проблем направили в адрес законодательного собрания.

По поручению председателя ЗС Владимира Киселева на место оперативно выехали вице-спикер облпарламента Роман Кавинов (фракция «Единая Россия») и председатель «социального» комитета ЗС Сергей Бирюков (фракция «Справедливая Россия»).

К депутатам по их предложению присоединился директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Представители заксобрания подробно расспросили не только врачей и фельдшеров, но и диспетчеров и водителей об условиях работы, уровне зарплат и обо всем прочем, что было изложено в петиции. Подписи под ней поставили более 50 сотрудников скорой, однако на рабочем месте большинства из них не оказалось.

Те медики, что были в это время на дежурстве, о жалобе услышали только утром, но ни прочитать о случившемся в новостях, ни ознакомится с самим документом не успели. Ни один из присутствовавших не пожаловался на то, что в последние два месяца получил меньше обычного, оговорившись, что судят исключительно по собственным заработкам и не исключают, что кто-то из коллег действительно потерял в деньгах.

На вопрос «в лоб» два врача с большим стажем ответили, что, работая на одну ставку, «две средние зарплаты по региону, как положено» они получают.

Оказалось, что одна из основных реальных проблем — недоукомплектованность штата. Сотрудники показали график — на момент встречи на дежурстве были только три диспетчера вместо пяти, в ночь должна была остаться одна бригада врачей (остальные фельдшеры), а психиатрическая — не выйти вовсе.

Одного из подписантов жалобы удалось найти среди водителей. Представители заксобрания для объективности предпочли побеседовать с ним без руководства. Автопарка не хватает, это не отрицает и главврач скорой Сергей Кулибаба. Алексей Мозалев пообещал, что машины в следующем году закупаться будут, но все равно в меньшем, чем требуется, количестве. К техническому состоянию тоже есть серьезные претензии. «Может, совпадение, но сегодня и новую резину дали, и аккумулятор», — заметил водитель.

«Сегодня мы приехали исключительно для того, чтобы иметь возможность составить для себя объективную картину происходящего. То, что вопросы и проблемы в учреждении есть — это факт. Насколько они критичны и каковы их причины — в этом предстоит разобраться. Поспешных выводов делать точно не следует. Вникаем, разбираемся. Могу гарантировать, что депутатский корпус и руководство заксобрания не останется в стороне. Фракция „Единой России“ и другие фракции (за исключением КПРФ и ЛДПР) пригласили ВРИО заместителя губернатора Марину Чекунову на заседание заксобрания 26 ноября. Мы потребуем от нее ответов на этот и другие острые вопросы», — прокомментировал итоги встречи Роман Кавинов.

На брифинге в четверг, 14 ноября, он сообщил журналистам, что в сфере здравоохранения области много серьезных, системных проблем.

«Безусловно, наша медицина больна и требует лечения. Вместо этого устраиваются сенсации, митинги, громкие акции, единственная цель которых — лишний раз заявить о себе. Аналогичную ситуацию мы видели совсем недавно, когда был искусственно создан ажиотаж вокруг планов строительства высокоскоростной магистрали М12. Желание громко прозвучать перекрывает все. При этом цена такой „славы“ может быть очень высока — и без того серьезная ситуация будет только усугубляться. А ведь в данном случае речь идет о сфере, от которой зависит здоровье и жизнь людей. Считаю такое поведение, мягко говоря, непорядочным», — подчеркнул Роман Кавинов.

Зампред ЗС также отметил, что правовые службы заксобрания отработают информацию, изложенную в обращении сотрудников станции скорой помощи. А в департаменте здравоохранения сообщили, что ведомственная проверка учреждения уже началась.