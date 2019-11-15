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Делегация из Саксонии посетила рязанские предприятия, об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Гости прибыли на три дня. Главная цель визита — подготовка бизнес-миссии саксонских предприятий в Рязанской области, которая запланирована на март 2020 года.
Делегаты начали изучать потенциал субъекта в машиностроении, металлообработке, производстве металлоконструкций и станкостроении. В программе — посещение ряда крупных промышленных предприятий, встреча с представителями станкоинструментального кластера и другое. 13 ноября, гости ознакомились с работой Сасовского литейного завода, ООО «САСТА» и побывали на Заводе точного литья.
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