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13:22, 15 ноября 2019 350
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Делегация из Саксонии посетила рязанские предприятия

Делегация из Саксонии посетила рязанские предприятия

Делегация из Саксонии посетила рязанские предприятия, об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Гости прибыли на три дня. Главная цель визита — подготовка бизнес-миссии саксонских предприятий в Рязанской области, которая запланирована на март 2020 года.

Делегаты начали изучать потенциал субъекта в машиностроении, металлообработке, производстве металлоконструкций и станкостроении. В программе — посещение ряда крупных промышленных предприятий, встреча с представителями станкоинструментального кластера и другое. 13 ноября, гости ознакомились с работой Сасовского литейного завода, ООО «САСТА» и побывали на Заводе точного литья.


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