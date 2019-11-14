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Фото: Pixabay.com
За «Глобусом» в 2020 году намерены построить детсад. Об этом в четверг, 14 ноября, на публичных слушаниях по областному бюджету сообщила министр финансов Марина Наумова.
По ее словам, на 2020 год запланировано финансирование строительства трех детсадов: в
Напомним, в 2019 году за «Глобусом»
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».